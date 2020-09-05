05.09.2020 - 03:08 | | AA
İstanbul’da terör operasyonu: 6 gözaltı var
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması YPG/PYD içerisinde faaliyette bulunan Suriyeli 8 kişinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve çeşitli kurum ve kuruluşlara ait sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplar üzerinden propaganda yürüttükleri istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 6 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.