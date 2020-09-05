İstanbul’da terör operasyonu: 6 gözaltı var

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 6 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.









Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.