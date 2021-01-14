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14.01.2021 - 11:52 | | DHA

İstanbul'da teyakkuza geçildi! Araçlar beklemeye başladı

Meteoroloji’nin “İstanbul’da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor” açıklamasının ardından İstanbul'da kent genelinde yüksek kesimlerde kar küreme araçları yollara indi. D-100 Karayolu’nun bazı noktalarına da tuz çuvalları yerleştirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar uyarısının ardından İstanbul'un belirli noktalarında kar küreme araçları beklemeye başladı. D-100 Karayolu’nun bazı noktalarına da tuz çuvalları yerleştirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından kar yağışı yurdun farklı noktalarını etkilemeye başladı. Meteoroloji aynı uyarıyı İstanbul için de yaptı. Uyarının ardından kent genelinde kar hazırlıkları başladı.

Kentin belirli noktalarında kar küreme araçları hazır şekilde beklemeye başladı. D-100 Karayolu’nun kenarlarına da tuz çuvalları yerleştirildi. Büyükçekmece rampasında bekleyen kar küreme araçları görüntülendi.

    Uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptılarBursa'da kadınları kullanarak internet üzerinde tanıştıkları kişileri tuzağa düşüren çete çökertildi. Şahısların tuzağa düşürdükleri kişilerin uygunsuz fotoğraflarını çekip, şantaj yoluyla yüklü miktarlarda para topladıkları ortaya çıktı.
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