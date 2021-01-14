İstanbul'da teyakkuza geçildi! Araçlar beklemeye başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar uyarısının ardından İstanbul'un belirli noktalarında kar küreme araçları beklemeye başladı. D-100 Karayolu’nun bazı noktalarına da tuz çuvalları yerleştirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından kar yağışı yurdun farklı noktalarını etkilemeye başladı. Meteoroloji aynı uyarıyı İstanbul için de yaptı. Uyarının ardından kent genelinde kar hazırlıkları başladı.

Kentin belirli noktalarında kar küreme araçları hazır şekilde beklemeye başladı. D-100 Karayolu’nun kenarlarına da tuz çuvalları yerleştirildi. Büyükçekmece rampasında bekleyen kar küreme araçları görüntülendi.