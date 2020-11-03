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03.11.2020 - 09:36 | | DHA/AA

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi!

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yapıldı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi!

 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent  genelinde otobüs, dolmuş, ticari taksi ve servis araçlarında maske, sosyal mesafe  ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

 

Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

Denetimler gün boyu sürecek.

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