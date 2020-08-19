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19.08.2020 - 09:10 | | DHA

İstanbul'da toplu taşımada corona virüs denetimleri

İstanbul'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri corona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında denetim yapıyor. Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak sürücülerin fazla yolcu alıp almadığını ve vatandaşların maske takıp takmadığını kontrol etti.

İstanbul'da toplu taşımada corona virüs denetimleri

Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde bugün sabah saatlerinde denetim yaptı. Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak şoförlerin fazla yolcu alıp almadığını ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Şişli, Zincirlikuyu Otobüs duraklarında oluşturulan denetim noktasında ekipler otobüslerde ve minibüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. 

Denetim noktasında fazla yolcu alan minibüs sürücüsüne bin 140 lira ceza kesildi.  İstanbul genelinde saat 10.00'a kadar sürecek olan denetimin iş çıkış saati olan saat 17.00'de tekrar başlayacağı ve saat 19.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

KADIKÖY MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNE CEZA 

Kadıköy Bostancı D-100 Karayolu'ndaki denetimde fazla yolcu alan iki minibüs sürücüsüne ceza kesildi. Minibüs şoförleri soruları cevapsız bırakırken, minibüsteki bir yolcu "İyi oldu. Almaması gerekirken fazla yolcu aldı. Fazla para kazanacak diye yolcu alıyor, insan sağlığını tehlikeye atıyor" dedi. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

BAKIRKÖY'DE DE DENETİM YAPILDI

Bakırköy'de de denetim yapıldı. Kurulan noktalarda araçlar tek tek durduruldu. Fazla yolcu taşınıp taşınmadığı ve yolcuların maske takıp takmadıkları kontrol edildi.

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