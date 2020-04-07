2 Mart 2020 pazartesi gÃ¼nÃ¼, toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nda 7 milyon 389 bin 131 yolculuk yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, 6 Nisan 2020 pazartesi gÃ¼nÃ¼ 896 bin 974 yolculuk yapÄ±ldÄ±.

Ä°BB yetkilileri, 5 nisan pazar gÃ¼nÃ¼ toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nda 382 bin 492 geÃ§iÅŸ hakkÄ± kullanÄ±lÄ±rken, iÅŸ gÃ¼nÃ¼ 6 nisan pazartesi gÃ¼nÃ¼ 514 bin 482 artÄ±ÅŸ ile 896 bin 974 geÃ§iÅŸ hakkÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediler.

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