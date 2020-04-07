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07.04.2020 - 17:48 | | DHA

Ä°stanbul'da toplu ulaÅŸÄ±m yaklaÅŸÄ±k yüzde 88 düÅŸtü

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™nin (Ä°BB) verilerine gÃ¶re, iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde toplu ulaÅŸÄ±mdaki yolculuk sayÄ±sÄ±, yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 88 dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°stanbul'da toplu ulaÅŸÄ±m yaklaÅŸÄ±k yüzde 88 düÅŸtü

2 Mart 2020 pazartesi gÃ¼nÃ¼, toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nda 7 milyon 389 bin 131 yolculuk yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, 6 Nisan 2020 pazartesi gÃ¼nÃ¼ 896 bin 974 yolculuk yapÄ±ldÄ±.

Ä°BB yetkilileri, 5 nisan pazar gÃ¼nÃ¼ toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nda 382 bin 492 geÃ§iÅŸ hakkÄ± kullanÄ±lÄ±rken, iÅŸ gÃ¼nÃ¼ 6 nisan pazartesi gÃ¼nÃ¼ 514 bin 482 artÄ±ÅŸ ile 896 bin 974 geÃ§iÅŸ hakkÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediler.

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Ä°stanbulda toplu ulaÅŸÄ±m yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 88 dÃ¼ÅŸtÃ¼

Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama kameradaEsenyurt'ta bir binada patlama meydana geldiÄŸi bildirildi. 2'si aÄŸÄ±r 6 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilen patlamada olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi.
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