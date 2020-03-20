Ä°stanbul'da toplu ulaÅŸÄ±m yÃ¼zde 68 dÃ¼ÅŸtÃ¼

20.03.2020 - 17:25 | | DHA
Ä°stanbul'da toplu ulaÅŸÄ±m yüzde 68 düÅŸtü
Ä°stanbul'da toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ± kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± her geÃ§en gÃ¼n dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Son aÃ§Ä±klanan verilere gÃ¶re toplu ulaÅŸÄ±mÄ± kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 68 bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Â
"Evde kal" Ã§aÄŸrÄ±larÄ± her geÃ§en gÃ¼n sonuÃ§ veriyor. Â Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nda toplam 2 milyon 866 bin 581 yolculuk yapÄ±lÄ±rken, PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ise bu rakam 2 milyon 347 bin 213'e dÃ¼ÅŸtÃ¼.
2 Mart 2020 tarihli toplu ulaÅŸÄ±m verilerine gÃ¶re; Ä°stanbul'da 7 milyon 429 bin 157 yolculuk yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶ylece toplu ulaÅŸÄ±mdaki yolculuk sayÄ±sÄ± 2 Mart'a gÃ¶re yÃ¼zde 68 dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ oldu.Â
19 Mart 2020 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan 2 milyon 866 bin 581 yolculuk iÃ§indeki yetiÅŸkinlerin sayÄ±sÄ± 1 milyon 515 bin 513, Ã¶ÄŸrencilerin sayÄ±sÄ± 629 bin 217 olurken, 60 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ yolcularÄ±n sayÄ±sÄ± ise 202 bin 483 oldu.
Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altun'dan videolu corona virüs önlemleri mesajÄ±Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede bazÄ± ülkelerin uygulamalarÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, Türkiye'nin güçlü saÄŸlÄ±k sistemine ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na güvendiÄŸini belirtti.