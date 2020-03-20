Ä°stanbul'da toplu ulaÅŸÄ±m yÃ¼zde 68 dÃ¼ÅŸtÃ¼

"Evde kal" Ã§aÄŸrÄ±larÄ± her geÃ§en gÃ¼n sonuÃ§ veriyor. Â Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ toplu ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nda toplam 2 milyon 866 bin 581 yolculuk yapÄ±lÄ±rken, PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ ise bu rakam 2 milyon 347 bin 213'e dÃ¼ÅŸtÃ¼.

2 Mart 2020 tarihli toplu ulaÅŸÄ±m verilerine gÃ¶re; Ä°stanbul'da 7 milyon 429 bin 157 yolculuk yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶ylece toplu ulaÅŸÄ±mdaki yolculuk sayÄ±sÄ± 2 Mart'a gÃ¶re yÃ¼zde 68 dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ oldu.Â



19 Mart 2020 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan 2 milyon 866 bin 581 yolculuk iÃ§indeki yetiÅŸkinlerin sayÄ±sÄ± 1 milyon 515 bin 513, Ã¶ÄŸrencilerin sayÄ±sÄ± 629 bin 217 olurken, 60 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ yolcularÄ±n sayÄ±sÄ± ise 202 bin 483 oldu.