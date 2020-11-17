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17.11.2020 - 09:25 | | DHA

İstanbul'da toplu ulaşımda manzara yine değişmedi!

İstanbul’da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy Bostancı'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

İstanbul'da toplu ulaşımda manzara yine değişmedi!

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy Bostancı'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

Otobüslere binen vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Ekiplerin de toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor. Polis ekipleri durdukları otobüs ve minibüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Ekipler otobüs içine girerek yolcuları ve sürücülere uyarı yaptı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyonİstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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