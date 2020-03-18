18.03.2020 - 14:54 |
İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 52'lik düşüş
İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı corona virüs salgını nedeniyle yüzde 52 seviyesine kadar düştü. 3 Mart'ta 7 milyon 531 bin 386 olan yolculuk sayısı 17 Mart'ta 3 milyon 387 bin 150 'ye geriledi.
İstanbul ''da toplu ulaşım araçlarını kullanımdaki düşüş sürüyor. Bir hafta öncesine göre düşüş yüzde 52 oldu. 3 Mart'ta yolculuk sayısı 7 milyon 531 bin 386 idi. 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e düşen yolculuk sayısı 17 Mart'ta 3 milyon 387 bin 150 oldu.
İBB yetkilileri, İstanbul'da vatandaşların toplu taşıma kullanım oranındaki düşüş trendi sürdüğünü belirterek, resmi makamlardan gelen uyarılara uygun hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.
Burası İstanbul'un göbeği! Şimdi bomboş...Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken, kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili'ndeki sessizlik havadan görüntülendi.