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25.04.2020 - 10:00 | | İHA

İstanbul’da torbacıların zula evindeki masalı sistemden uyuşturucu fışkırdı

Corona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Fatih’te uyuşturucu madde depolandığı ihbarını alan narkotimler, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşıyla kapısını kırarak girdikleri evde arama yapan polis, masadaki zula sistemini açtıklarında yaklaşık 1.5 kilogram çeşitli uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi. Nefes kesen operasyon kameralara yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.

İstanbul’da torbacıların zula evindeki masalı sistemden uyuşturucu fışkırdı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Fatih’te bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve depolandığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, Kocamustafapaşa’daki adresi fiziki ve teknik takip altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hazırlıklarını tamamlayan narkotimler, önceki gün saat 18.00 sıralarında Uzun Yusuf Cami Çıkmazı’ndaki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KARI KOCA KISKIVRAK YAKALANDI

Nefes kesen operasyonda polis, uyarılara aldırış etmeyen şüphelilerin evinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. Salondaki şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirildi. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından ekipler adreslerde arama yapmaya başladı. Evi didik didik arayarak altını üstüne getiren narkotimler, dolabın kenarına asılmış poşetin içerisinde çok miktarda bonzai maddesi ele geçirdi. Aramalara devam eden polis, kadın kol çantasında bir miktar kokain maddesi ile sakız kutusunun içerisinde metamfetamin kalıntıları buldu. Mutfakta yapılan aramada ise çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

MASALI SİSTEM

Öte yandan operasyon kapsamında diğer bir eve giren narkotimler, evin çeşitli yerlerinde dakikalarca arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polis, salonda etkisiz hale getirilen şahsın hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine salonda inceleme yapan polis zula sistemi olabileceğini düşündüğü masanın üstünü boşalttı. Dikkati sonucu sistemi fark eden polis, açtıkları masanın içerisinde yaklaşık 1,5 kilogram bonzai, metamfetamin, toz esrar, kokain ve çok sayıda ekstasy hap ele geçirdi. Ayrıca kutunun içerisinde tabanca ve 59 adet de mermi bulundu. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 615 liraya ise el konuldu.

Operasyonun ardından ele geçirilen uyuşturucular ve malzemeler ile gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Şubede ifadeleri alınarak sorgulanan Cevher A.(39) ile eşi Sonnur A.(48) ve Şaban Ş, korona virüs salgını nedeniyle polis tarafından maske takılarak adliyeye sevk edildi. İstanbul Adalet Sarayı’nda mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli, “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen malzemeler ise emniyette "Evde Kal Narko" notuyla sergilendi.

    6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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