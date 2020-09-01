İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

Öğle saatlerinde Otogar Viyadüğü, Aksaray istikametinde araç arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle trafik iki şerit üzerinden sağlanmaya başladı. Bölgede yoğunluk oluştu.
Trafik yer yer durma noktasına geldi. Mahmutbey'e kadar uzanan trafikte, sürücüler zor anlar yaşarken, yaşanan yoğunluk yan yol ve bağlantı yollarına da sıçradı.
Yaklaşık 2 saat boyunca etkili olan trafik, arızalı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
30 Ağustos'a damga vuran gösteri 1,5 ayda hazırlandıİletişim Başkanlığı'nca 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 insansız hava aracı (İHA-drone) ile gerçekleştirilen ve kutlamalara damga vuran ışık gösterisinin koreografi tasarımı ve simülasyonu, tamamen Türk tasarımcılar tarafından geliştirildi. Böyle büyük çapta ilk kez düzenlenen gösterinin 1,5 aylık hazırlık sürecinde 37 kişi görev aldı.