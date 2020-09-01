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01.09.2020 - 15:36 | | DHA

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Esenler Otogar Viyadüğü'nde meydana gelen araç arızası nedeni ile ulaşım iki şerit üzerinden sağlanırken, trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

Öğle saatlerinde Otogar Viyadüğü, Aksaray istikametinde araç arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle trafik iki şerit üzerinden sağlanmaya başladı. Bölgede yoğunluk oluştu.

Trafik yer yer durma noktasına geldi. Mahmutbey'e kadar uzanan trafikte, sürücüler zor anlar yaşarken, yaşanan yoğunluk yan yol ve bağlantı yollarına da sıçradı.

Yaklaşık 2 saat boyunca etkili olan trafik, arızalı aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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