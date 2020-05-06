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06.05.2020 - 18:09 | | DHA

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yüzde 31 seviyelerine ulaştı

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Özellikle iş çıkış saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde oluşan trafik havadan görüntülenirken, İBB'nin trafik haritası verilerine göre saat 18.00'de yoğunluk yüzde 31 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yüzde 31 seviyelerine ulaştı

Corona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta sonu 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Dördüncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.

Haftanın üçüncü gününde de mesai bitiş saati sonrası D-100 Karayolu'nun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Küçükçekmece-Avcılar istikametinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

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