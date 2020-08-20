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20.08.2020 - 09:27 | | DHA

İstanbul'da trafikte tartıştığı motosikletliye silah gösterdi

Zeytinburnu'nda otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletliye silah gösterdi.

Olay, Zeytinburnu Kennedy Caddesinde 5 Ağustos Çarşamba günü meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Halis Demir Kennedy Caddesinde seyir halindeyken makas attığı iddia edilen bir otomobilin sürücüsü ile gerginlik yaşadı. Gerginlik seyir halinde devam ederken otomobilin sürücüsü Demir'e silah gösterdi. O anlar motosiklet kamerasına saniye saniye yansıdı.

OLAY ANI MOTOSİKLET KAMERASINDA

Motosiklet kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsü Halis Demir, seyir halinde ilerlerken otomobil sürücüsüyle tartışıyor. Ardından otomobil sürücüsü Demir'e silah gösteriyor.

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