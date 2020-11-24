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24.11.2020 - 11:35 | | DHA

İstanbul'da trafikte tehlike saçan sürücüler yakalandı!

İstanbul’da trafiği tehlikeye atarak, araç kullanan iki sürücü yakalandı. Sürücülere "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan toplamda bin 528 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da trafikte tehlike saçan sürücüler yakalandı!

İlk olay, D-20 Karayolu Atatürk Havalimanı istikametinde oldu. Taksi şoförü Hüseyin E., arka koltuğunda yük olduğu gerekçesi ile otoyolda aracının sağ arka kapısı açık bir şekilde gitti. Aynı güzergahtaki başka bir sürücü Ferhat Ç. ise, kullandığı çekiciye iki aracı üst üste yükledi.

Çekicideki araçların kayma tehlikesini hiçe sayan şoför, trafikteki diğer araçları da tehlikeye attı. Sivil trafik ekipleri trafiği tehlikeye atan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelileri bugün yakaladı. Şüphelilere "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan toplamda bin 528 lira para cezası kesildi.

Tam 45 yaşında! Gözü gibi bakıyor... Hepsini reddetti!Manisalı iş kadını Deniz Alya Eryılmaz (34), eşi tarafından kendisine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak satın alınan ve halk arasında 'Hacı Murat' olarak adlandırılan 1975 model Murat 124 marka otomobiliyle yakından ilgileniyor.
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