İstanbul’da üç kademeli mesai

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün valilik binasında düzenlediği basın toplantısıyla kademeli mesai saatleri hakkında detayları kamuoyu ile paylaştı: “Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı sabah 07.00-09.00 ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında hemşerilerimizi duraklarda, istasyonlarda, araçlarda salgın riskinden korumak.

09.00’da ders başı

İl Pandemi Kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için, sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörün de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Resmi ve özel eğitim okullarımız olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi öğrencilerimiz, 21 Eylül Pazartesi günü ilk hafta sabah 09.00’da ikinci haftadan itibaren ise 09.30’da ders başı yapacaklar. 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren; vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz ile İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00’de başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edecekler. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00-16.30, sağlık teşkilatımız saat 08.30-16.30, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00-16.30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır.”

Özel sektör için uzlaşma

Özel sektördeki çalışma saatleri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Yerlikaya, “Sanayi sektöründe çalışan kardeşlerimizin mesai başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili olarak iş dünyamızın temsilcileri ve STK’lar ile toplantılar yaptık. Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler, kademeli mesaiye geçişin çok gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda bir uzlaşı sağlanmıştır. Saatlerin netleştirilmesi ve toplu ulaşım sektörünün hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor” dedi.