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15.01.2021 - 10:56 | | DHA

İstanbul'da ünlü mağazanın bulunduğu binada yangın paniği

İstanbul Nişantaşı'nda ünlü bir giyim mağazasının bulunduğu binada yangın çıktı. Çatıda çıkan yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İstanbul'da ünlü mağazanın bulunduğu binada yangın paniği

Olay, saat 10.00 sıralarında İstanbul Şişli Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir mağazanın çatısında meydana geldi. Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen itfaiye ekipleri geldi. Çatıda çıkan yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar olayı seyretmek için kaldırımda durdu. Vatandaşlar olayı seyrederken sosyal mesafeyi unuttu. Bir çok vatandaş ise cep telefonlarının kameralarını açarak olayı görüntüledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbulda ünlü mağazanın bulunduğu binada yangın paniği

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