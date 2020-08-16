MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişi tutuklandı
ABONE OL
16.08.2020 - 10:28 | | AA

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişi tutuklandı

İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişi tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ağustos'ta, Kağıthane, Kadıköy ve Eyüpsultan'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Baskınlarda 6 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 13 gram esrar, 20 Hint keneviri, 2 kilo 75 gram bonzai, 1 kilo 102 gram kubar esrar, 36 gram kokain, 173 gram marihuana, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 360 lira ile 26 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

 

    Aşırı hızla seyreden araç hamile kadınla çocuğuna çarptıRusya’da aşırı hız yapan sürücü, yaya yolundan geçen hamile kadın ve çocuğuna çarptı. Hamile kadın ve karnındaki bebeği olay yerinde hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişi tutuklandı

    İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişi tutuklandı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

    İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

    İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

    Kars'ta yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu

    Kars'ta yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu

    Sıradaki Haber