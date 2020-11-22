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22.11.2020 - 12:29 | | İHA

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1'i çocuk 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” ihbarı üzerine Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 1’i çocuk 12 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada evde 12 parça satışa hazır 16 gram eroin, 100 gram metamfetamin, 16,8 gram bonzai, 1 adet hap, saksıda ekili 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. Yakalanan şahısların ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren polis, Ataşehir'de bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan 2 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram bonzai ele geçirildi. Haklarında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan işlem yapılan 13 şahıs işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçundan 19 Kasım'da adli makamlara sevk edilen 1 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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