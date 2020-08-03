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03.08.2020 - 13:26 | | İHA

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda birçok türde uyuşturucu madde ve çok sayıda para ele geçirildi.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sancaktepe ve Kağıthane ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametgahlarında yapılan aramalarda, 5 kilo 140 gram skunk, 83 gram toz esrar, 46 adet alüminyum folyo içerisinde daralı ağırlığı 39 gram gelen ot esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet alüminyum folyo rulosu, 2 adet cep telefonu, 28 bin 050 Dolar, 36 bin 155 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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