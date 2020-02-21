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21.02.2020 - 07:10 | | DHA

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu.

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbul'da yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu.

Üsküdar, Kartal ve D-100 Karayolu güzergâhında zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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