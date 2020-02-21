21.02.2020 - 07:10 | | DHA
İstanbul'da yağmur etkili oluyor
Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu.
İstanbul'da yağmur sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer etkili oldu.
Üsküdar, Kartal ve D-100 Karayolu güzergâhında zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bakan Akar: "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akar, İdlib'le ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır' dedi.