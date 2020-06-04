Adnan Kahveci Mahallesi OsmanlÄ± Caddesi ve Ã§evresinde 'Anakin Skywalker' lakaplÄ± ve yÃ¼zÃ¼nde yara izi olan bir kiÅŸinin uyuÅŸturucu madde ticareti yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸan emniyet ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Polis ekipleri, 15 gÃ¼n sÃ¼ren teknik ve fiziki takip sonucunda ÅŸÃ¼phelinin Volkan K. olduÄŸunu belirledi.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayan emniyet ekipleri, SalÄ± gÃ¼nÃ¼ ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±rken, Volkan K.'nÄ±n evinde yapÄ±lan aramada 1 kilo 562 gram esrar, 2 hassas terazi, bin 650 lira ve 25 dolar ele geÃ§irildi.Â



BeylikdÃ¼zÃ¼ Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheli Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â