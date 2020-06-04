04.06.2020 - 12:39 | | DHA
Ä°stanbul'da yakalandÄ±! Yüzünde yara izi olan...
BeylikdÃ¼zÃ¼'nde uyuÅŸturucu madde ticareti yapan ÅŸÃ¼pheli polisin takibi sonucunda yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
Adnan Kahveci Mahallesi OsmanlÄ± Caddesi ve Ã§evresinde 'Anakin Skywalker' lakaplÄ± ve yÃ¼zÃ¼nde yara izi olan bir kiÅŸinin uyuÅŸturucu madde ticareti yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸan emniyet ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
Polis ekipleri, 15 gÃ¼n sÃ¼ren teknik ve fiziki takip sonucunda ÅŸÃ¼phelinin Volkan K. olduÄŸunu belirledi.
Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayan emniyet ekipleri, SalÄ± gÃ¼nÃ¼ ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±rken, Volkan K.'nÄ±n evinde yapÄ±lan aramada 1 kilo 562 gram esrar, 2 hassas terazi, bin 650 lira ve 25 dolar ele geÃ§irildi.Â
BeylikdÃ¼zÃ¼ Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheli Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â
Sosyal medya ayaÄŸa kalktÄ±! Annesini merdivenden ittiAlÄ±ÅŸveriÅŸe çÄ±kan genç kÄ±zÄ±n annesine gösterdiÄŸi ÅŸiddet, bir anda sosyal medyada gündem oldu. Ä°stediÄŸi ayakkabÄ±yÄ± almayan annesini önce darp etti daha sonra da merdivenlerden aÅŸaÄŸÄ± itti. Genç kÄ±zÄ±n annesine yaptÄ±ÄŸÄ± bu zorbalÄ±k izleyenleri çÄ±lgÄ±na çevirdi.