İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? 5 Şubat Meteoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu uyarısı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu, Artvin, Bayburt ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI



İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli (25-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Marmara ve Kıyı Ege’de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL 12°C, 15°C Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.



ANKARA 6°C, 15°C Çok bulutlu



İZMİR 15°C, 18°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.