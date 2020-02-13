İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağıı var mı? 14 Şubat Meteoroloji'den İstanbul hava durumu tahminleri

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK? 5°C, 11°C



Az bulutlu, yarın ( Cuma ) zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyrdeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



ANKARA -4°C, 8°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu



İZMİR 8°C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı