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13.02.2020 - 21:07 |

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağıı var mı? 14 Şubat Meteoroloji'den İstanbul hava durumu tahminleri

Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Türkiye'deki hava durumu ile ilgili son raporları yayınladı. 14 Şubat Sevgililer Günü en çok merak edilen konulardan biri olan hava sıcaklıkları ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, yarın İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağış var mı?

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağıı var mı? 14 Şubat Meteoroloji'den İstanbul hava durumu tahminleri

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK? 5°C, 11°C 

Az bulutlu, yarın ( Cuma ) zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyrdeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA -4°C, 8°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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