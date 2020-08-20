İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? (21 Ağustos) Metoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı

Birkaç gündür yaz sıcaklarının oldukça etkili olduğu İstanbul'da 21 Ağustos Cuma gününe ilişkin hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yarın İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte konuyla ilgili detaylar...



İSTANBUL HAVA DURUMU (21 AĞUSTOS)



Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Edirne dışında bölge genelinin; sabah ilk saatlerden yarın öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI:



Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR:



Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





