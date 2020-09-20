İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? (21 Eylül) Metoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı

21 Eylül İstanbul hava durumu ile ilgili MGM'den beklenen açıklamalar ve uyarılar birbiri ardına geldi...



METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR:



Genellikle kuzeyli hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:



Rüzgarın; Marmara’nın güney ve doğusu kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.