İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? (8 Temmuz) Metoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı
Birkaç gündür yaz sıcaklarının oldukça etkili olduğu İstanbul'da 4 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yarın İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte konuyla ilgili detaylar...
Temmuz ayının ilk günleri itibariyle İstanbul'da sıcak havalar iyice kendisini göstermeye başladı. Yaklaşık 16 milyon vatandaşımızın yaşadığı megakentte 4 Temmuz hava durumu da belli oldu. Peki yarın İstanbul'da yağış olacak mı? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika tahminleri...
İSTANBUL HAVA DURUMU (8 TEMMUZ)
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre bölgemizin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle Kuzey ve Kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.