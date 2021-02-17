17.02.2021 - 09:44 |
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Perşembe yüz yüze eğitim var mı?
İstanbul'da uzun bir aradan sonra epey bir kar yağdı. Kar yağışı nedeniyle pazartesinden bu yana yüz yüze eğitime geçilemezken öğrenciler ve veliler yarınki durumu merak ediyor. "İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Perşembe yüz yüze eğitim var mı?" sorusu epey sıklaştı.
İstanbul'da gece saatlerinda bastıran kar nedeniyle her yer beyaza büründü... Kar yağışı dolayısıyla bugün de yüz yüze eğitim gerçekleşmezken yarınki durum merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Perşembe yüz yüze eğitim var mı?" sorusunu sıklıkla soruyor.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği'nden en son yapılan açıklamada okulların 17 Şubat Çarşamba gününe kadar tatil edildiği belirtilmişti. Gece bastıran ve hala devam eden kar yağışı sonrası Valili'ğin 18 Şubat Perşembe günü için yeni bir açıklama yapması bekleniyor.
Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısıHATAY'da yumurta üreticisi Necmettin Çalışkan, 'gezen tavuk yumurtası' adıyla pazarlanan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok ilgi gören ürünlerin bugün için Türkiye'de üretiminin mümkün olmadığını söyledi. Yumurta konusunda tüketicinin kandırıldığını ifade eden Çalışkan, "Ülkemizde 'gezen tavuk yumurtası' gibi isimlerle ürünler pazarlanmaktadır. Doğrusunu isterseniz, bu noktada 'gezen tavuk' tanımına yeterli derecede uyan üretim yapılmamaktadır" dedi.