İstanbul'da gece saatlerinda bastıran kar nedeniyle her yer beyaza büründü... Kar yağışı dolayısıyla bugün de yüz yüze eğitim gerçekleşmezken yarınki durum merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Perşembe yüz yüze eğitim var mı?" sorusunu sıklıkla soruyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden en son yapılan açıklamada okulların 17 Şubat Çarşamba gününe kadar tatil edildiği belirtilmişti. Gece bastıran ve hala devam eden kar yağışı sonrası Valili'ğin 18 Şubat Perşembe günü için yeni bir açıklama yapması bekleniyor.