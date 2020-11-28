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28.11.2020 - 11:52 | | DHA/İHA

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi

İstanbul’da sanal ortamda bahis oynatan ve bahisten elde edilen paranın nakledilmesi faaliyetlerini yürüten suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 milyon 360 bin TL paranın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 14 şüphelinin 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 6 ay süresince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında sanal ortamda bahis oynatan ve bahisten elde edilen paranın nakledilmesi faaliyetlerini yürüten suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 24 Kasım günü Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt olmak üzere 4 ilçede yapılan eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

YAKLAŞIK 1 MİLYON 360 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların ikamet, işyeri ve üstlerinde yapılan aramalarda; 65 adet cep telefonu, 505 adet sim kart, 7 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet taşınabilir bellek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet fişek, 208 adet banka kartı, 2 adet para sayma makinesi, 1 milyon 313 bin 410 TL, 3 bin 400 Dolar ve bin 960 Euro nakit para ele geçirildi.

6 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Konu ile ilgili adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 6 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 6 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

İstanbulda yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi

İstanbulda yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi

İstanbulda yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi

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