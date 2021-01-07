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07.01.2021 - 11:26 | | İHA

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu!

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. 5 adet ‘suikast silahı’ olarak tabir edilen kalem tabanca ve 36 silah ele geçirildi.

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu!

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği görevlileri, silah ticareti yaptıkları öne sürülen şahısların yakalanması için 1 ve 6 Ocak tarihlerinde çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul’un Başakşehir, Bayrampaşa ve Ümraniye’de gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerde arama yapan ekipler, 36 ruhsatsız tabanca, 5 adet ‘suikast silahı’ olarak tabir edilen kalem tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 35 şarjör, bu silahlara ait çeşitli çapta 53 fişek, 180 tabanca namlusu, 3 sürgü ve tabanca gövdeleri ele geçirildi.

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu

Yapılan araştırmalar adreslerden birinin silah atölyesi olarak illegal bir şekilde faaliyet gösterdiği belirlendi. Söz konusu işyeri mühürlenirken, adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden ikisi ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak salıverildi. Bir şüpheli ise “Silah İmalatı” ve “Silah Ticareti” suçlarından tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 5 şahıs hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

 

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