MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol
ABONE OL
23.03.2020 - 09:29 | | İHA

İstanbul’da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol

İstanbul Okmeydanı’nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamın corona virüs salgınını bahane ederek “Kolonya ister misin?” diyerek 2 bin 660 lirasını gasp eden zanlı, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol

Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cuma günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Mehmet Hanifi Palığın bankaya girerek 2 bin 660 lira emekli maaşını çekmiş ve evine doğru yola koyulmuştu.

Yaşlı adam yolda yürüdüğü esnada yanına yaklaşan bir şahıs, corona virüs salgınını bahane ederek yaşlı adama kolonya uzatmıştı. Bir süre daha adamı takip eden zanlı, ardından darp ettiği yaşlı adamın cebindeki 2 bin 660 lirayı çalarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından yaşlı adamın ihbarı üzerine yapılan çalışma sonucunda kimliği tespit edilen Reşit Y. (53), Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı.

“Dolandırıcılık” ve “kötü muamele” gibi suçlardan emniyette kaydı bulunduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Corona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin maske taktığı zanlı, İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabaha karşı Türkiye'ye geldi! Flaş corona virüs gelişmesi... 15 dakika sürüyorÇin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada koronavirüs tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk partisi Turkish Cargo'ya ait kargo uçağıyla sabaha karşı Türkiye'ye getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul’da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol

İstanbul’da yaşlı adamı kolonya uzatarak gasp eden şahsa adli kontrol

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

Sıradaki Haber