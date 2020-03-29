29.03.2020 - 10:15 | | İHA
İstanbul’da yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı! İzin kağıdım var
Dünyayı saran corona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara “sokağa çıkma yasağı” getirilmesi nedeniyle Beyoğlu’nda halk otobüsüne binmek isteyen 64 yaşındaki adamı şoförler araca almadı. Duruma sinirlenen yaşlı adam, otobüs şoförüne tepki gösterdi.
Corona virüs nedeniyle Türkiye’de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da artarken, 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların dışarıya çıkması yasaklandı. Evine gitmek için Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki otobüs durağında bekleyen 64 yaşındaki Vural Tilgin'i ise şoförler araca almadı. Gelen otobüse binmek isteyen yaşlı adamı şoför almayarak kapıyı kapattı.
Otobüs uzaklaşırken, duruma sinirlenen adam ise kapısına vurarak, “64 yaşındayım izin kağıdım var” diyerek tepki gösterdi. Bir süre daha durakta bekleyen Tilgin, herhangi bir otobüse binemeyince duraktan ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Çiftliğinde 10 farklı ırkta horoz ve tavuk yetiştiriyorANTALYA'da, horoz ve tavuk üreticiliği yapan Müslüm İlbeyli, çiftliğinde 10 farklı ırkta tavuk ve horoz yetiştiriyor. Her ırk kendine göre renk ve tüy yapısına göre ayrılıyor. Dünyaca bilinen Black Mottled ve Columbia Buff Blue ırkı horoz ve tavukların bulunduğu çiftlikte üretilen yumurtalar da yurt içine satılıyor.