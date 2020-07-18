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18.07.2020 - 21:45 | | DHA

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi! Yüzlerce polis katıldı

İstanbul genelinde çok sayıda noktada yüzlerce polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı. Denetlemeye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekimleri katıldı.

Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi. Kurulan denetleme noktalarında polis, araçları durdurarak arama yaparken araçlarda bulunanlar ise genel bilgi taraması (GBT) sorgulamasından geçirildi. Durdurulan araçlarda, hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından uyuşturucu araması yapıldı. Denetimler sırasında özel harekât polisleri çevre emniyeti aldı.

İstanbulda Yeditepe Huzur denetimi Yüzlerce polis katıldı

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Beyoğlu Taksim Meydanı'nda da durdurulan araçlar kontrol edildi. 

Denetimlerde aracı durdurulan bir kişi, "Çok güzel yapıyorlar, aslında halk için iyidir" dedi. 

Bakan Koca paylaştı: Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Erzurumspor'un taraftarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaparak, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı" dedi.
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