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16.06.2020 - 02:33 | | AA / DHA

İstanbul'da "yeni normal" denetimi yapıldı

İstanbul Valiliğince "yeni normal"e uyulması konusunda her gün kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirileceğinin duyurulmasının ardından 39 ilçede lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerde denetim yapıldı.

İstanbul'da "yeni normal" denetimi yapıldı

Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan ve 24.00'te kapanması gereken iş yerlerini denetledi. İlçede genel olarak kurallara uyulduğu görüldü.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 24.00'ten önce açık olan kafelerde "sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, ateş ölçme" gibi kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

İstanbulda yeni normal denetimi yapıldı

Polis ekipleri, Beşiktaş'ta belirlenen saatten sonra faaliyetlerine devam eden 3 işletmeye cezai işlem uyguladı.

Diğer ilçelerde de jandarma ve polis ekipleri kendi sorumluluk alanlarında kalan bölgelerde denetim yaptı.

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