Ä°stanbul'da yol ortasÄ±nda panik! Herkes yardÄ±mÄ±na koÅŸtu
Ä°stanbul Sultangazi'de yaya geÃ§idi bulunmayan noktada yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan bir kiÅŸi, fenalaÅŸarak yol ortasÄ±na yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Yoldan geÃ§en bir asker, bayÄ±lan kiÅŸinin yardÄ±mÄ±na koÅŸtu. Bir polis memuru ise yaralÄ±ya gÃ¶lge oldu.Â
Olay, Cebeci Mahallesi AtatÃ¼rk BulvarÄ± Ã¼zerinde meydana geldi. AtatÃ¼rk BulvarÄ±'nda yaya geÃ§idinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± noktada bariyerleri aÅŸarak yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan kimliÄŸi henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen kiÅŸi, fenalaÅŸarak yol ortasÄ±nda bayÄ±ldÄ±.
VatandaÅŸlar ve yoldan geÃ§en bir asker, bayÄ±lan kiÅŸinin yardÄ±mÄ±na koÅŸtu. Yerde yatan kiÅŸinin bilincini aÃ§Ä±k tutmaya Ã§alÄ±ÅŸan asker, ambulans gelene kadar bayÄ±lan kiÅŸinin baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±.
Bir polis memuru ise baÅŸÄ±nda bekleyip gÃ¼neÅŸe karÅŸÄ± gÃ¶lge oldu. BazÄ± vatandaÅŸlar ise refÃ¼jde olan biteni izledi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yerde yatan kiÅŸiye ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±.
YapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan yerde yatan kiÅŸi, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.