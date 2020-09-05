Ä°stanbul'da yol ortasÄ±nda panik! Herkes yardÄ±mÄ±na koÅŸtu

Olay, Cebeci Mahallesi AtatÃ¼rk BulvarÄ± Ã¼zerinde meydana geldi. AtatÃ¼rk BulvarÄ±'nda yaya geÃ§idinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± noktada bariyerleri aÅŸarak yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan kimliÄŸi henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen kiÅŸi, fenalaÅŸarak yol ortasÄ±nda bayÄ±ldÄ±.

VatandaÅŸlar ve yoldan geÃ§en bir asker, bayÄ±lan kiÅŸinin yardÄ±mÄ±na koÅŸtu. Yerde yatan kiÅŸinin bilincini aÃ§Ä±k tutmaya Ã§alÄ±ÅŸan asker, ambulans gelene kadar bayÄ±lan kiÅŸinin baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±.

Bir polis memuru ise baÅŸÄ±nda bekleyip gÃ¼neÅŸe karÅŸÄ± gÃ¶lge oldu. BazÄ± vatandaÅŸlar ise refÃ¼jde olan biteni izledi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yerde yatan kiÅŸiye ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±.

YapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan yerde yatan kiÅŸi, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.