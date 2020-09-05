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05.09.2020 - 09:33 | | DHA

Ä°stanbul'da yol ortasÄ±nda panik! Herkes yardÄ±mÄ±na koÅŸtu

Ä°stanbul Sultangazi'de yaya geÃ§idi bulunmayan noktada yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan bir kiÅŸi, fenalaÅŸarak yol ortasÄ±na yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Yoldan geÃ§en bir asker, bayÄ±lan kiÅŸinin yardÄ±mÄ±na koÅŸtu. Bir polis memuru ise yaralÄ±ya gÃ¶lge oldu.Â

Olay, Cebeci Mahallesi AtatÃ¼rk BulvarÄ± Ã¼zerinde meydana geldi. AtatÃ¼rk BulvarÄ±'nda yaya geÃ§idinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± noktada bariyerleri aÅŸarak yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan kimliÄŸi henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen kiÅŸi, fenalaÅŸarak yol ortasÄ±nda bayÄ±ldÄ±.

VatandaÅŸlar ve yoldan geÃ§en bir asker, bayÄ±lan kiÅŸinin yardÄ±mÄ±na koÅŸtu. Yerde yatan kiÅŸinin bilincini aÃ§Ä±k tutmaya Ã§alÄ±ÅŸan asker, ambulans gelene kadar bayÄ±lan kiÅŸinin baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±.

Bir polis memuru ise baÅŸÄ±nda bekleyip gÃ¼neÅŸe karÅŸÄ± gÃ¶lge oldu. BazÄ± vatandaÅŸlar ise refÃ¼jde olan biteni izledi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yerde yatan kiÅŸiye ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±.

YapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan yerde yatan kiÅŸi, ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°stanbulda yol ortasÄ±nda panik Herkes yardÄ±mÄ±na koÅŸtu

Günde 2 saat çalÄ±ÅŸÄ±yorlar! Ayda 15 bin lira cepte...Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine baÄŸlÄ± Muratlar köyünde yaÅŸayan 3 çocuk sahibi Murat ÇakÄ±r (36) ile eÅŸi Feride ÇakÄ±r (33), koyun yetiÅŸtiriciliÄŸi yaparak geçimlerini saÄŸlÄ±yor. Çiftin aÄŸÄ±lda sabahÄ±n erken saatlerinde baÅŸlayan zorlu mesaisinde süt saÄŸÄ±mÄ± bir saat sürüyor. ÇakÄ±r çifti, her gün sabah-akÅŸam elleriyle 90 koyunu saÄŸÄ±p, tescilli Ezine peynirine lezzeti veren sütünü de litresi 6 TL'den mandÄ±racÄ±lara satÄ±yor. Çiftin, koyun sütünden aylÄ±k kazancÄ± 15 bin TL'yi buluyor.
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