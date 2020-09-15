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15.09.2020 - 10:49 | | AA

İstanbul'daki denetimlerinde 1531 idari ve adli işlem uygulandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 25 bin 255 denetim ve rehberlik çalışması yaptıklarını, 1531 kişi veya işletmeye idari ve adli işlem uyguladıklarını bildirdi.

İstanbul'daki denetimlerinde 1531 idari ve adli işlem uygulandı

Yerlikaya, Twitter hesabından "#koronavirüs" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, 10-14 Eylül arasında; 1480 ekip, 7 bin 847 denetçi ile 25 bin 255 denetim/rehberlik çalışması yaptık. Kurallara uyan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlığımızı tehlikeye atan 1531 kişi/işletmeye idari/adli işlem uyguladık." ifadelerini kullandı.

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