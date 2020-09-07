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07.09.2020 - 09:51 | | İHA

İstanbul’daki gece kulüplerinden korkutan görüntü! Corona virüs hiçe sayıldı

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası bazı gece kulüplerinde eğlenceler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişinin virüs meydan okuyarak eğlendi. İğne atsan yere düşmeyecek tıklım tıklım partiler kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran’da normalleşme adımları atılması sonrası bazı gece kulüpleri de faaliyet göstermeye başladı.

İstanbul’daki gece kulüplerinden korkutan görüntü Corona virüs hiçe sayıldı

GECE KULÜPLERİNDE İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEDİ

Beşiktaş Gayrettepe ve Ortaköy’deki bazı gece kulübünde korkutan görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen kulübe gelen kişiler, virüse umursamadan doyası eğlendi. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kuralına uyarak eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.

İstanbul’daki gece kulüplerinden korkutan görüntü! Corona virüs hiçe sayıldıCorona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası bazı gece kulüplerinde eğlenceler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan onlarca kişinin virüs meydan okuyarak eğlendi. İğne atsan yere düşmeyecek tıklım tıklım partiler kameralara yansıdı.
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