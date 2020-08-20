İstanbul'daki güvenlikli sitede dehşet! Genç kadını yol ortasında boğmaya çalıştı

Olay, 16 Ağustos akşamı Atakent’teki güvenlikli bir sitede yaşandı. Saat 22.30 sıralarında T. A., köpeğini bahçeye çıkardı. Bir süre bahçenin içinde dolaşan T. A., bir ara da sitenin dışına çıkarak kaldırımda yürümeye başladı. Bu esnada bir kişinin kendisine küfrederek yaklaşmaya başladığını fark eden T. A. o anları emniyet ifadesinde “Barış I. (34) olarak adını öğrendiğim kişi, ‘senin a…. k..... A… k..... kızı…’ diye bağıra bağıra küfretmeye başladı. Hiç tanımadığım bu kişinin neden küfrettiğini anlayamadım. Yaşadığım korkudan hemen siteye girmeye çalıştım” dedi.

Barış I.’nın da beraberinde siteye girdiğini anlatan T. A. yaşadıklarını, “Bu kişi bir anda omzuma sarıldı. Ben kendisinden kurtulmak için tekme attım. Barış I., boğazıma iki eliyle sımsıkı sarıldı ve beni boğmaya çalıştı. Ben birkaç saniye nefes alamadım. Nefesim kesildi. Bu esnada site görevlileri geldi” sözleri ile anlattı.

''BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI''

T. A. ifadesinin devamında “Site güvenlikleri gelene kadar bu şahıs, benim boğazıma parmaklarını batırarak beni boğmaya çalışıyordu. Olay esnasında şahıs, benim vücuduma sımsıkı sarılarak taciz etti. Site görevlileri bu kişiyi uzaklaştırmaya çalıştı” dedi.

Bir ara yere düşürüldüğünü anlatan T. A., “Ben yere düşürdü ve taciz etmeye devam etti. Boğazımı sıktı ve görevliler zor bir biçimde üstümden aldılar. O esnada gece bekçileri de geldi. O arada bir kez daha bana saldırdı. Kendimi korumaya çalışsam da gücüm yetmedi” diye konuştu.

DARP RAPORU ALDI

T. A., olaydan hemen sonra hastaneye giderek darp raporu aldı ve karakola başvurdu. Olay ile ilgili gözaltına alınan Barış I. ise o akşam alkol aldığını, yaşananları hatırlamadığını öne sürdü. Barış I., kamera kayıtlarında görünmesine karşın görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia etti. Barış I., verdiği ifade sonrası serbest kaldı.

''YAŞANAN OLAY VAHİM''

Mağdur T. A.’nın avukatı Çağdaş Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Müvekkil vahim bir olay yaşamış. Şüpheli şahsın ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Bu durum, tüm toplum için potansiyel tehlike anlamıma gelir. Müvekkil hakkında henüz koruma tedbirlerine dahi hükmedilmemiş. Biz bugün itibariyle olaya müdahil olup koruma tedbiri aldırdık. Müvekkilime kasten yaralama ve cinsel tacizde bulunan bu kişinin derhal tutuklanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. (Hürriyet)