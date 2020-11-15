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15.11.2020 - 00:26 | | AA

İstanbul'daki köprüler maviyle aydınlatıldı! Nedeni ise...

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, diyabete dikkati çekmek amacıyla mavi ile aydınlatıldı.

İstanbul'daki köprüler maviyle aydınlatıldı! Nedeni ise...

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından 14 Kasım, Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor.

Türkiye genelinde de diyabetin bilinirliğini artırmak amacıyla farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan FSM ve YSS köprüleri, bu kez Dünya Diyabet Günü için renklendirildi.

Havanın kararmasıyla mavi renge bürünen köprülerdeki görsel şölen, gün ağarıncaya kadar sürecek.

İstanbuldaki köprüler maviyle aydınlatıldı Nedeni ise...

Bostanlı'da deniz yeşile büründüİzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde deniz yüzeyini halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yeşil su bitkisi kapladı.
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