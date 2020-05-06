İstanbul'daki semt pazarlarında iç içe alışveriş!

Bağcılar Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri genel olarak sakinliğini korurken, zabıta ekipleri pazar alanını zaman zaman geziyor.

Pazarda ekipler, esnaf ve vatandaşların maske kullandığı görülürken, sosyal mesafe kuralına mümkün oldukça dikkat ediliyor.

Giriş ve çıkışların farklı noktalardan yapıldığı pazarda, vatandaşlar el dezenfektanı koyulan giriş noktasında ellerini dezenfekte ederek pazara giriyor.

Pazara giriş ve çıkışlar farklı noktalardan yapılıyor.

Kazım Karabekir Mahallesi semt pazarında da pazar girişinde yoğunluk yaşanırken iç kısımlara doğru yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Kartal'daki Soğanlık semt pazarında ise yoğunluk olmadığı, vatandaşların maske takarak alış veriş yaptığı görüldü.

ŞİŞLİ

Şişli, Feriköy'de kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar, corona virüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri hiçe saydı. Maske takmayı ihmal etmeyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına ise uymadı. Vatandaşlar, yasak olmasına rağmen sebze ve meyveleri elleriyle seçti.