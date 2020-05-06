MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'daki semt pazarlarında iç içe alışveriş!
ABONE OL
06.05.2020 - 17:28 | | AA/DHA

İstanbul'daki semt pazarlarında iç içe alışveriş!

İstanbul'daki yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması konusunda yapılan çağrılar doğrultusunda bazı pazar yerlerinde yoğunluk oluşmazken, bazılarında sosyal mesafeye dikkat edilmedi.

İstanbul'daki semt pazarlarında iç içe alışveriş!
Semt pazarlarında akın ettiler!
Semt pazarlarında akın ettiler!
Semt pazarlarında akın ettiler!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Bağcılar Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri genel olarak sakinliğini korurken, zabıta ekipleri pazar alanını zaman zaman geziyor.

Pazarda ekipler, esnaf ve vatandaşların maske kullandığı görülürken, sosyal mesafe kuralına mümkün oldukça dikkat ediliyor.

Giriş ve çıkışların farklı noktalardan yapıldığı pazarda, vatandaşlar  el dezenfektanı koyulan giriş noktasında ellerini dezenfekte ederek pazara  giriyor.

Pazara giriş ve çıkışlar farklı noktalardan yapılıyor.

Kazım Karabekir Mahallesi semt pazarında da pazar girişinde yoğunluk  yaşanırken iç kısımlara doğru yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Kartal'daki Soğanlık semt pazarında ise yoğunluk olmadığı,  vatandaşların maske takarak alış veriş yaptığı görüldü.

ŞİŞLİ

Şişli, Feriköy'de kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar, corona virüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri hiçe saydı. Maske takmayı ihmal etmeyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına ise uymadı. Vatandaşlar, yasak olmasına rağmen sebze ve meyveleri elleriyle seçti.

 

 

Sarıkız bu yıl yalnız ağladıBilecik'in Osmaneli ilçesinde sadece 6 Mayıs günlerinde Sarıkız mevkisindeki kayadan sızarak akan ve şifalı olduğuna inanılan suyun bulunduğu bölgede sakinlik gözlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

6 Mayıs iftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il bugün iftar (namaz) saatleri

6 Mayıs iftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il bugün iftar (namaz) saatleri

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Tokat'ta 2 mahalle karantinaya alındı!

Tokat'ta 2 mahalle karantinaya alındı!

Sıradaki Haber