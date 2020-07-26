İstanbul’daki Suriyeli sayısı 500 bini aştı

Geçen hafta açıklanan Göç İdaresi İstatistikleri’ne göre; bu nüfusun yüzde 61’ine denk gelen 2 milyon 182 bin 619’unu ise 25 yaş altı nüfus oluşturdu. İstatistikler, Türkiye’deki Suriyelilerin yaş ortalamasının 22,6 olduğunu ortaya koydu. Kayıtlı Suriyeli sayısı 16 Temmuz 2020 itibarıyla bir önceki aya göre 15 bin 512 kişi artarak 3 milyon 600 bin 710 kişi oldu. 16 Temmuz itibarıyla kamplarda kalan Suriyelilerin sayısı 62 bin 133, şehirlerde yaşayan Suriyelilerin sayısı ise 3 milyon 538 bin 577 olarak açıklandı. Suriyelilerin hangi şehirde yaşayacağına karar veren Göç İdaresi, İstanbul başta olmak üzere bazı büyük şehirleri Suriyeli alımına kapatmıştı. Son istatistiklere göre Türkiye’de en çok Suriyelinin yaşadığı şehir, yeni doğumlarla geçen aya göre 5 bin 33 kişi artarak 504 bin 94 kişi ile İstanbul oldu. 10 kişiden 8’inin mülteci olduğu Kilis’in yanı sıra Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep’te de her 5 kişiden biri Suriyeli. Terörden arındırılan yerlere gönüllü dönen Suriyeli sayısı ise 402 bin 11.



