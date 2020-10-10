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10.10.2020 - 11:50 | | AA

İstanbul'daki terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanmasına yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'daki terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına yüzlerini tanınmayacak şekilde maskeyle kapatan ve yolu araç trafiğine kapatarak slogan atmak suretiyle PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan ve bu eylem görüntülerini sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Çalışmalarda Aynelarab (Kobani) bölgesinde 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla PKK'nın kentteki gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet yürüten ve önümüzdeki günlerde il genelinde silahlı, EYP’li, molotof kokteylli, ses bombalı eylem yapabileceği bilgisi elde edilen 7 şüpheli tespit edildi.

3 ilçede 7 ayrı adrese yapılan operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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