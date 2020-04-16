16.04.2020 - 14:11 | | DHA
İstanbul'dan Gaziantep'e gelen 27 işçi karantinada!
İstanbul’da çalıştıkları inşaatta bazı işçilerin corona virüs testi pozitif çıkınca, memleketleri Gaziantep'in İslahiye ilçesine dönen 27 işçi, 14 günlük karantinaya alındı.
İstanbul'da bir konut inşaatında çalışan bazı işçilerin corona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yaklaşık bin kişinin çalıştığı inşaat durduruldu, diğer işçiler ise evlerine gönderildi. Memleketleri Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen 27 inşaat işçisi, Devlet Hastanesi'nde sağlık taramasından geçirildi.
Kontrollerde herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan işçiler, corona virüs tedbirleri kapsamında İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.
Seyahat izin belgesini almak için uzun kuyruklar oluşturdularŞanlıurfa’da mevsimlik tarım işçileri, corona virüs tedbirleri kapsamında şart koşulan seyahat izin belgesini almak için İlçe Tarım Müdürlükleri önünde kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri, sosyal mesafeye aldırış etmeden yoğunluk oluşturanları uyardı.