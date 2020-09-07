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07.09.2020 - 16:56 |

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu götüren Iraklı yakalandı!

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren yabancı uyruklu bir kişi polisin takibi sonucu Samsun girişinde uyuşturucu maddelerle yakalandı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu götüren Iraklı yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini elde ederek Irak uyruklu Irak uyruklu Mohammed F.H.'yı Samsun Ankara karayolunda Samsun'a girerken içinde bulunduğu otomobilde yakalayarak gözaltına aldı.

Araçta ve gözaltına alınan Iraklı'nın üzerinde yapılan aramalarda 19,74 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Mohammed F.H.'yı "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

MSB görüntüleri paylaştı! Tatbikat başarıyla devam ediyorMilli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini duyurdu.
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