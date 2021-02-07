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07.02.2021 - 21:24 | | AA

İstanbul'dan sonra Bursa! Uyarı üstüne uyarı

Son dakika haberine göre, Bursa için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu. Öte yandan yarın öğleden sonra İstanbul'da da fırtına bekleniyor.

İstanbul'dan sonra Bursa! Uyarı üstüne uyarı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, yarın 12.00'den itibaren kentte güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) beklendiği bildirildi.

Açıklamada, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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İstanbuldan sonra Bursa Uyarı üstüne uyarı

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