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02.01.2021 - 11:33 |

İstanbulkart hes kodu eşleştirme - ekleme zorunlu mu, nasıl yapılır? İstanbulkart (akbil) hes kodu yüklemede son gün ne zaman?

İstanbulkart hes kodu eşleştirme - ekleme işlemleri devam ediyor. İstanbulluları yakından ilgilendiren bu işlemi yapmak zorunlu mu merak konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise vatandaşlara bilgilendirme mesajları iletiyor. Peki İstanbulkarta hes kodu nasıl tanımlanır? İstanbulkarta (akbil) hes kodu yüklemede son gün ne zaman? İşte İstanbul'da toplu taşıma kullanabilmeniz için yapmanız gerekenler...

İstanbulkart hes kodu eşleştirme - ekleme zorunlu mu, nasıl yapılır? İstanbulkart (akbil) hes kodu yüklemede son gün ne zaman?

Son dakika haberlere göre İstanbulluları yakından ilgilendiren İstanbulkartlara HES kodu ekleme işlemi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan hes kodlarını toplu taşıma kullanabilmek için istanbulkartlara yani akbillere yüklemek gerekiyor. Koronavirüs karşı alınan önlemlerden biri olan bu durum vatandaşları harekete geçirdi. Peki İstanbulkarta hed kosu nasıl tanımlanır, son gün ne zaman?

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME - EKLEME ZORUNLU MU?

İstanbulkarta (akbile) hes kodu yüklemek zorunlu.

İSTANBULKARTA HES KODU NASIL TANIMLANIR?

T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

İstanbulkart hes kodu eşleştirme - ekleme zorunlu mu, nasıl yapılır İstanbulkart (akbil) hes kodu yüklemede son gün ne zaman

İSTANBULKART HES KODU YÜKLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

İstanbulkart hes kodu yükleme işlemlerinde son gün 15 Ocak 2021. Belirtilen tarihe kadar İstanbulkartlara hes kodu yüklenmeyen vatandaşlar İstanbul2da toplu taşıma kullanamayacak.

 

Antalya’da 'dur' ihtarına uymayan avukat ortalığı birbirine kattıAntalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, içerisinde eşi, bebeği ve bakıcının bulunduğu aracıyla ortalığı adeta birbirine kattı. Avukat olduğu öğrenilen ve polisi uzun süre boyunca arkasından sürükleyen sürücü, yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı. Kelepçelenen avukat, ‘Polisin neden kaçtın?’ sorusuna, ‘Alkollüydüm, kaçtım’ dedi. Sürücünün eşi de, polise uzun süre zorluk çıkardı. Sürücünün daha önce birçok kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2026 yılına kadar el konulduğu öğrenilirken, sürücü ve eşine çok sayıda ihlalden cezai işlem uygulandı.
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