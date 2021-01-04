İstanbulkart hes kodu eşleştirme sayfası | İstanbulkart hes kodu zorunlu mu, son gün ne zaman? İBB duyurdu

Son dakika haberlere göre İstanbulluları yakından ilgilendiren İstanbulkartlara HES kodu ekleme işlemi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan hes kodlarını toplu taşıma kullanabilmek için istanbulkartlara yani akbillere yüklemek gerekiyor. Koronavirüs karşı alınan önlemlerden biri olan bu durum vatandaşları harekete geçirdi. Peki İstanbulkarta hed kosu nasıl tanımlanır, son gün ne zaman?

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME - EKLEME ZORUNLU MU?

İstanbulkarta (akbile) hes kodu yüklemek zorunlu.

İSTANBULKARTA HES KODU NASIL TANIMLANIR?

T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.





İSTANBULKART HES KODU YÜKLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

İstanbulkart hes kodu yükleme işlemlerinde son gün 15 Ocak 2021. Belirtilen tarihe kadar İstanbulkartlara hes kodu yüklenmeyen vatandaşlar İstanbul2da toplu taşıma kullanamayacak.