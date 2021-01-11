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11.01.2021 - 09:46 |

İstanbulkart hes kodu eşleştirme işlemi zorunlu mu, nasıl yapılır? İstanbul karta (akbile) hes kodu nasıl yüklenir, tanımlama tarihi ne zamana kadar, son gün ne zaman?

İstanbulkart kullanan vatandaşların muhakkak bilmesi gereken ve tamamlaması gereken İstanbulkarta hes kodu yükleme işlemi hakkında sorular peş peşe geliyor. Öncelikle 'zorunlu mu' sorusuna cevap arayanlar, ardından İstanbulkarta hes kodu eşleştirme - tanımlama nasıl yapılır araştırıyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni önlemlerden biri olan İstanbulkarta (akbile) hes kodu yükleme - tanımlama tarihi ne zamana kadar, son gün ne zaman? İşlemi tamamlamayan vatandaşlar, o tarihten sonra toplu taşıma kullanamayacak. İşte dikkat edilmesi gereken o gün...

İstanbulkart hes kodu eşleştirme işlemi zorunlu mu, nasıl yapılır? İstanbul karta (akbile) hes kodu nasıl yüklenir, tanımlama tarihi ne zamana kadar, son gün ne zaman?

İstanbulluları yakından ilgilendiren Koronavirüse karşı alınan yeni önlemin uygulanmasına günler kaldı. İstanbulluların toplu taşıma kullanabilmesi için olan İstanbulkartlarına, hes kodu yüklenecek. Her vatandaş kendi istanbulkartına yine kendi hes kodunu yükleyecek. Böylelikle hem herkes için hem de kendi için salgına karşıa güvenli bir yolculuk yapacak. Peki İstanbulkarta hes kodu yüklemek zorunlu mu? İstanbulkarta (akbile) hes kodu eşleştirme işlemi nasıl yapılır? Tanımlama tarihi ne zamana kadar, son gün ne zaman?

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkartınıza hes kodu yüklemek için öncelikle bu sayfa giriş yapmanız gerekir. "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/" Ardından sayfada yer alan

"T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız."

bu bilgiyi uygulayınız.

İstanbulkart hes kodu eşleştirme işlemi zorunlu mu, nasıl yapılır İstanbul karta (akbile) hes kodu nasıl yüklenir, tanımlama tarihi ne zamana kadar, son gün ne zaman

İSTANBULKARTA HES KODU EŞLEŞTİRME - TANIMLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBULKARTA HES KODU YÜKLEME TARİHİ NE ZAMANA KADAR, SON GÜN NE ZAMAN?

İstanbulkarta hes kodu tanımlama süresi 15 Ocak'a kadar devam edecek. 15 Ocak gününden sonra İstanbulkarta hes kodu tanımlamayan vatandaşlar toplu taşıma kullanamayacak.

TEM otoyolunda hatalı sollama faciaya neden oluyorduTuzla’da TEM Otoyolunda seyir halinde olan araca çarpıp kaçmaya başlayan sürücü, çarptığı araç sürücüsüne hakaret ederek tehdit etti. Yaşanan o anlar ise araç kamerasına yansıdı.
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