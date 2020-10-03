İstanbulkart HES’e entegre ediliyor

İBB’nin iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı ekipleri entegrasyon için teknik hazırlıklar yapıyor. Çalışma ilk aşamada seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart olan “Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları kapsayacak. Sağlık Bakanlığı’nın entegrasyon servislerini hazır hale getirilmesinden hemen sonra iki hafta içerisinde İBB de gerekli entegrasyonu sağlayacak. Böylece İstanbul’daki toplu ulaşım seyahatlerinde HES kodu kullanılmaya başlanacak.

Enteg-rasyon sonrası tanısı konmuş Kovid-19 taşıyıcıları ile bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak. Tanılı ya da temaslısı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya teşebbüs edenler de İçişleri Bakanlığı’na raporlanacak.

‘Sadece 8 milyonu kişisel’

İBB’den yapılan açıklama da İstanbul’da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkartın bulunduğu belirtilirken bunların 8 milyon 260 bin 87’sinin kişiselleştirilmiş olduğu ifade edildi. Barkod sistemine geçişle birlikte kartların yüzde 80 oranında kişiselleştirilebileceğini belirten İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, “Biz çalışmalarımızı başlattık. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 70 ila yüzde 80 oranında kişiselleştirilmiş kartlara barkod uygulaması ile entegre biniş sistemini hayata geçirmiş olacağız” dedi.