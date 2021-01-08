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08.01.2021 - 10:08 |

İstanbulkarta hes kodu nasıl eklenir? İstanbulkarta hes kodu yüklemede son gün ne zaman?

İstanbulkart kullanan vatandaşlar, İstanbulkarta hes kodu ekleme işlemi hakkında bilgi almak istiyor. Özellikle gün içinde işe gidip gelirken toplu taşıma kullananların muhakkak tamamlaması gereken hes kodu işleminde son gün ne zaman? Peki İstanbulkarta hes kodu nasıl eklenir? İşte İBB'nin duyurduğu resmi sayfada yer alan tüm detaylar haberimizde...

İstanbulkarta hes kodu nasıl eklenir? İstanbulkarta hes kodu yüklemede son gün ne zaman?

İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs, vapur, tramvay kullanan vatandaşlar için yeni bir koronavirüs önlemi alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara bilgi mesajı iletmesinden sonra arayışa geçenler, İstanbulkarta hes kodu nasıl eklenir sorusunu araştırmaya başladı. Peki İstanbulkarta hes kodu yüklemede son gün ne zaman?

İSTANBULKARTA HES KODU NASIL EKLENİR?

İstanbulkarta hes kodu eklemeniz için öncelikle hes kodunuzun olması gerekiyor. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden şahsi olarak alınan hes kodunuzu, 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' adresi üzrinden T.C. numaranız, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, telefon numaranız ve Hes kodunuzu yazarak 'kaydet' botonuna tıklamanız yeterli.

Aynı zamanda işleminizin tamamlanabilmesi için sayfada yer alan;

"Kişisel verileriniz Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsamda işlenecektir, devam etmeden önce okumanızı önemle rica ederiz.

Kullanım Koşulları ve Çerçeve Sözleşmesini onaylıyorum.

Açık Rıza ve SMS ile Ticari Elektronik İleti iznini kabul ediyorum."

seçeneklerini onaylamanız gerekiyor.

İSTANBULKARTA HES KODU EKLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBULKARTA HES KODU EKLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

İstanbulkarta hes kodu eklemede son gün 15 Ocak...

15 Ocak gününden sonra İstanbulkartına hes kodu eklmeyen vatandaşlar, toplu taşıma kullanamayacak.

Kocaeli'de park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulunduKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu. Kızılırmak'ın 2 ay önce Karamürsel'e yerleştiği ve bugün Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede işe başlayacağı öğrenildi.
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