MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbulkarta hes kodu nasıl tanımlanır? T.C. numarası - ad - soyadı - doğum tarihi ile akbile hes kodu yükleme işlemi
ABONE OL
02.01.2021 - 13:15 |

İstanbulkarta hes kodu nasıl tanımlanır? T.C. numarası - ad - soyadı - doğum tarihi ile akbile hes kodu yükleme işlemi

İstanbulkartlara hes kodu yükleme işlemlerinin sona ermesine kısa bir süre kaldı. İstanbul'da gün içinde düzenli olarak toplu taşıma kullanan vatandaşların özellikle dikkat etmesi gereken işlemin son gün tarihi belli oldu. Peki istanbulkarta hes kodu nasıl tanımlanır? İşte T.C. numarası - ad - soyadı - doğum tarihi ile akbile hes kodu yükleme işleminin sayfası haberimizde...

İstanbulkarta hes kodu nasıl tanımlanır? T.C. numarası - ad - soyadı - doğum tarihi ile akbile hes kodu yükleme işlemi

Son dakika haberlere göre İstanbulluları yakından ilgilendiren İstanbulkartlara HES kodu ekleme işlemi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan hes kodlarını toplu taşıma kullanabilmek için istanbulkartlara yani akbillere yüklemek gerekiyor. Koronavirüs karşı alınan önlemlerden biri olan bu durum vatandaşları harekete geçirdi. Peki İstanbulkarta hed kosu nasıl tanımlanır, son gün ne zaman?

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME - EKLEME ZORUNLU MU?

İstanbulkarta (akbile) hes kodu yüklemek zorunlu.

İSTANBULKARTA HES KODU NASIL TANIMLANIR?

T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

İstanbulkarta hes kodu nasıl tanımlanır T.C. numarası - ad - soyadı - doğum tarihi ile akbile hes kodu yükleme işlemi

İSTANBULKART HES KODU YÜKLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

İstanbulkart hes kodu yükleme işlemlerinde son gün 15 Ocak 2021. Belirtilen tarihe kadar İstanbulkartlara hes kodu yüklenmeyen vatandaşlar İstanbul2da toplu taşıma kullanamayacak.

 

TOGG fabrikası üst yapı inşaatına 5 bin kişi istihdam edilecekTürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yerli otomobilin üretileceği fabrikanın bu ay başlayacak üst yapı inşaatında 5 bin kişinin istihdam edileceğinin açıklanması, ilçede sevinç yarattı. TOGG’un inşaat alanındaki gelinen son nokta DHA dronu tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ortaköy'de can pazarı! 'Polis burada olmasa ölmüştü'

Ortaköy'de can pazarı! 'Polis burada olmasa ölmüştü'

Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

Trump tatilden niye erken döndü?

Trump tatilden niye erken döndü?

Son dakika... Batman'da dehşet evi! Anne-baba öldü, 3 çocuk tedavi altında

Son dakika... Batman'da dehşet evi! Anne-baba öldü, 3 çocuk tedavi altında

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet