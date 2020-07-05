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05.07.2020 - 17:11 | | DHA

İstanbullular hafta sonu plajlara akın etti

İstanbul’da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle kentte yaşayanlar sahillere ve plajlara akın etti. Oldukça kalabalık olan plajlarda sosyal mesafe kuralı yok sayıldı. Maske kullanımının da görülmediği plajdaki kalabalık saatler ilerledikçe daha da artmaya başladı.

İstanbullular hafta sonu plajlara akın etti

30 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle İstanbullular soluğu sahil ve plajlarda aldı. En kalabalık günlerinden birini yaşayan Şile Sofular Köyü Kurcadere Plajı’nda sosyal mesafe ve maske kuralı yok sayıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kararlılık mesajı! "Söke söke alacağız"Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır. Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız' dedi.
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